Сбербанк и Mail.ru создают совместное предприятие с доставкой еды и службой такси

Сбербанк и Mail.ru Group создадут совместное предприятие (СП) на базе Delivery Club и «Ситимобил». Его стоимость составит более 100 миллиардов рублей. Обязывающее соглашение планируется подписать осенью 2019 года.

Об этом сообщается в пресс-релизе компаний в четверг, 25 июля. Mail.ru Group внесет в СП 100% акций сервиса доставки еды Delivery Club, а также почти 23% сервиса заказа такси «Ситимобил». Сбербанк внесет долю компании Foodplex (35%) и еще около 28 миллиардов рублей.

Обе компании получат в совместном предприятии равные доли. Сбербанк и Mail.ru Group рассчитывают, что их СП станет ведущей online-to-offline в России в сфере еды и транспорта.