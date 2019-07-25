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12:32   25 Июля 2019
Россия

Сбербанк и Mail.ru создают совместное предприятие с доставкой еды и службой такси

Сбербанк и Mail.ru создают совместное предприятие с доставкой еды и службой такси

Сбербанк и Mail.ru Group создадут совместное предприятие (СП) на базе Delivery Club и «Ситимобил».  Его стоимость составит более 100 миллиардов рублей. Обязывающее соглашение планируется подписать осенью 2019 года.

Об этом сообщается в пресс-релизе компаний в четверг, 25 июля. Mail.ru Group внесет в СП 100% акций сервиса доставки еды Delivery Club, а также почти 23% сервиса заказа такси «Ситимобил». Сбербанк внесет долю компании Foodplex (35%) и еще около 28 миллиардов рублей.

Обе компании получат в совместном предприятии равные доли. Сбербанк и Mail.ru Group рассчитывают, что их СП станет ведущей online-to-offline в России в сфере еды и транспорта.

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Автор: Арсений Аскольский
#сбербанк #mail.ru group

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