Потерю обоняния в пожилом возрасте назвали предвестником скорой смерти

Полную или частичную потерю обоняния в пожилом возрасте назвали предвестником приближающейся смерти. К такому выводу пришли ученые Стокгольмского университета. Об этом 25 июля сообщает «Царьград».

Специалисты разработали тест, участие в котором приняли более 1700 человек в возрасте от 40 до 90 лет. Испытуемым предложили различить 13 абсолютно разных запахов. После эксперимента врачи продолжили наблюдать за участниками в течение 10 лет. Выяснилось, что вероятность смерти возрастала, если человек различал меньше запахов.

В исследовании отмечается, что каждый неверный ответ во время теста повышал вероятность смерти приблизительно на 8%.

Данные, полученные в результате эксперимента, коррелируют с ранее обнаруженной взаимосвязью между ухудшением обоняния и наступлением болезни Альгеймера. Однако специалисты подчеркивают, что старческая деменция не увеличивает риск ранней смерти.