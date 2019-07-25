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12:06   25 Июля 2019
Весь мир

Потерю обоняния в пожилом возрасте назвали предвестником скорой смерти

Потерю обоняния в пожилом возрасте назвали предвестником скорой смерти

Полную или частичную потерю обоняния в пожилом возрасте назвали предвестником приближающейся смерти. К такому выводу пришли ученые Стокгольмского университета. Об этом 25 июля сообщает «Царьград»

Специалисты разработали тест, участие в котором приняли более 1700 человек в возрасте от 40 до 90 лет. Испытуемым предложили различить 13 абсолютно разных запахов. После эксперимента врачи продолжили наблюдать за участниками в течение 10 лет. Выяснилось, что вероятность смерти возрастала, если человек различал меньше запахов. 

В исследовании отмечается, что каждый неверный ответ во время теста повышал вероятность смерти приблизительно на 8%. 

Данные, полученные в результате эксперимента, коррелируют с ранее обнаруженной взаимосвязью между ухудшением обоняния и наступлением болезни Альгеймера. Однако специалисты подчеркивают, что старческая деменция не увеличивает риск ранней смерти. 

 

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Автор: Софья Белоцерковская
#смерть #общество #весь мир #стокгольм #ученые #исследование

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