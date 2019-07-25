Путин поручил разместить новые производства в Приангарье

Президент РФ Владимир Путин дал поручение рассмотреть вопрос о создании новых производств в иркутском городе Тулуне, пострадавшем ранее от наводнения в конце июня.

В Кремле сообщили, что такое решение принято с целью снизить «монопрофильность экономики» региона и создать новые рабочие места.

«Путин поручил рассмотреть вопрос о размещении новых производств в Тулуне для снижения монопрофильности экономики, создания новых рабочих мест», — сообщили в Кремле РИА Новостям.

Ранее сообщалось о намерении руководства Иркутской области направить 10 миллиардов рублей, выделенных из федерального бюджета, на строительство нового жилья для пострадавших при потопе. Еще четыре миллиарда уйдет на капитальный ремонт — до осени планируется восстановить разрушенные водой защитные сооружения, в приоритете отремонтировать школы и детские сады.

Уголовное дело о халатности было возбуждено по факту смерти 25 человек во время ЧП в Приангарье, расследование взял на личный контроль глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.