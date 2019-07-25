Убившего жену священника отправили на принудительное лечение

Бывшего священника Дионисия (Дениса) Горового суд обвиняет в убийстве жены. Защита обвиняемого ссылается на психологическое заболевание и срыв мужчины, однако родители погибшей относятся к этому скептический, пишет News.ru.

Денис и Анна подали документы на развод за некоторое время до трагедии. По словам отца убитой, зять был вспыльчивый и нередко поднимал на жену руку.

23 июля прошлого года Анна находилась в Кузьминках, дома с родителями. Вечером Денис заехал за ней, чтобы помочь перевезти вещи из своей квартиры в Лыткарино.

«Он хоть и задумывал это убийство на больную голову, в момент совершения был абсолютно вменяемый, даже топор в багажник положил с собой, чтобы в случае чего, когда я узнаю, от меня можно было тоже избавиться», — вспоминает отец Анны.

О том, что он приготовил топор заранее, Денис рассказал сам после задержания. Родители убитой считают, что это исключает внезапное помутнение рассудка и подтверждает холодный расчет.

Судебно-психиатрическая экспертиза подтвердила, что Горовой страдает хронической параноидной шизофренией.

Врач-психотерапевт Александр Федорович считает, что в голове убийцы нарушена система оценок и контроля. Это не признаки личной неприязни, а какие-то болезненные процессы.

Однако отец девушки так не думает. Он вспоминает, что в день убийства Горовой был абсолютно спокоен. По его мнению, такой диагноз выгоден РПЦ, иначе получается, что многие годы под саном священнослужителя ходил хладнокровный убийца.

«Мы же спрашивали, почему церковь наняла ему адвоката, мы думали, родители наняли, у него же уже был адвокат назначен. Я спросил: «Зачем нужно было для церкви это?» На что представитель церкви мне сказал, что нужно сдвинуть дело с мертвой точки», — рассказал отец убитой.

В итоге суд освободил Горового от уголовной ответственности и назначили ему принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа.