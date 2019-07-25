Рыбаки из Италии рискуют стать разменной монетой для коррумпированных пограничников Ливии

В Ливии — новый случай задержания иностранных граждан. На этот раз ливийский патрульный катер задержал итальянскую рыбацкую лодку «Трамонтана» в Сиртском заливе. По сообщению МИД Италии, причины захвата судна неизвестны. Глава внешнеполитического ведомства Италии Энцо Мвавиро Миланезе дал указание послу Италии в Триполи срочно предпринять необходимые шаги для освобождения экипажа лодки.

Заместитель декана факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Суздальцев в комментарии «Политике Сегодня» отметил, что между Ливией и Италией целый комплекс проблем из-за нелегальных мигрантов, которые для коррумпированных пограничных служб Ливии стали источником дохода.

«Ливия — основной пункт загрузки мигрантов в Евросоюз. С ее берегов отходят основные флотилии мигрантов на надувных лодках. Лодки начинают тонуть. А некоторые сердобольные европейские организации начинают спасать их и завозить на Сицилию. Чему крайне противится нынешнее руководство Италии. Уровень коррупции очень высокий в пограничной службе и береговой охране Ливии. Мигранты для них- это очень хороший бизнес, с которого они активно получают деньги. Поэтому взаимоотношения сложные. Захваты и аресты могут быть», — считает Суздальцев.

Тем не менее, эксперт уверен, что итальянских моряков в итоге освободят.

А вот в отношении российских социологов, задержанных в мае в Триполи, пока такой уверенности нет. Хотя, по мнению Андрея Суздальцева, существующие сегодня два центра власти в Ливии не хотят ссориться с Россией.

«Там есть два центра силы, они находятся между собой в боевых отношениях. В столице часть районов контролируется одним центром, часть другим. С иностранцами там общая шпиономания. Но ни тот ни другой центр не стремятся осложнить с Россией. Стараются удерживать некий баланс», — отметил Суздальцев.

Напомним, в мае в Триполи были задержаны двое сотрудников Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) — Максим Шугалей и его переводчик Самер Суэйфан. Они занимались сбором и анализом информации о культурной, гуманитарной, социологической и политической обстановке в стране, для чего проводили несколько встреч с местными старейшинами, а также с сыном поверженного лидера Муаммара Каддафи — Сейфом аль-Ислама Каддафи. По словам руководителя ФЗНЦ Александра Малькевича, незаконное удержание иностранных граждан — это новый политический тренд для Ливии. Иностранцы становятся дальнейшей разменной монетой.