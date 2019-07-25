Директор сгоревшего лагеря под Хабаровском арестован на два месяца

Директор лагеря «Холдоми» под Хабаровском, в котором при пожаре погибли дети, арестован по решению суда на два месяца. Об этом 25 июля сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя суда Солнечного района Хабаровского края.

«Суд избрал для обвиняемого Максима Кузнецова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца – до 22 сентября», — передает РИА Новости слова собеседника агентства.

Он также добавил, что продолжается заседание суда в отношении еще двух фигурантов.

Ранее СК завел уголовные дела по статьям «Халатность», «Оказание услуг, не соответствующих безопасности жизни и здоровью потребителей», «Причинение смерти по неосторожности». В результате были задержаны директор палаточного лагеря, директор организации-владельца лагеря, а также начальник отдела надзорной деятельности в хабаровском главке МЧС.

Трагедия произошла на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края в палаточном лагере. Сотрудники МЧС сообщили, что из 26 палаток сгорели 20. Всего в лагере находилось более 180 детей. Из-за пожара четверо погибли.