Китай напомнил США и КНДР о нерешенной проблеме

Китай призвал США и КНДР как можно раньше начать консультации по поводу урегулирования ситуации вокруг Корейского полуострова. Об этом 25 июля пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД КНР Хуа Чуньи.

КНДР запустила две ракеты в ночь на четверг. Достигнув высоты 50 километров, они упали в Японское море. Одна из ракет пролетела 430 километров.

Чуньин, выступая в четверг на брифинге, заявила, что пуски ракет со стороны КНДР привлекли внимание и реакцию сторон.

«Совсем недавно лидеры КНДР и США достигли консенсуса по возобновлению консультаций. Мы считаем, что в нынешних условиях КНДР и США должны как можно скорее возобновить консультации, содействовать достижению прогресса в политическом урегулировании проблемы Корейского полуострова», — сказала она.

Она призвала стороны соблюдать соглашения, которые были достигнуты с большим трудом, а также содействовать денуклеаризации и стараться урегулировать дипломатическим путем проблему Корейского полуострова.