Террористы наращивают активность в западной Африке из-за развала Ливии

Новые радикальные террористические группировки под руководством местных лидеров наращивают силы в Сахаро-Сахельском регионе и странах западной Африки, сообщил заместитель постпреда РФ при ООН.

Террористические объединения расширяют зоны своих действий, заявил представитель Постоянного представительства РФ при ООН в Нью-Йорке Дмитрий Полянский. Причиной активизации террористического подполья стал развал государственности Ливии восемь лет назад — осенью 2011 года был свергнут и убит ливийский лидер Муаммар Каддафи.

Ранее сообщалось, что Тунисом стали активно интересоваться террористические группировки — особенно их интересует наращивание сил на границе с Алжиром. В регионе открыто и публично действуют вербовщики радикалов, а также отсутствует противодействие боевикам со стороны местного правительства.

Генсек ООН Антониу Гутерреш 10 июля призвал поддержать Африку в борьбе с распространением терроризма — проблема подрывает безопасность в целых регионах. Он заявил, что действующие в Африке миротворцы и антитеррористические операции должны проходить под мандатом Совета безопасности Организации объединенных наций.