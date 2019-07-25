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11:35   25 Июля 2019
Россия

Оппозиционер Гудков ответит за причастность к организации незаконных акций в Москве

Оппозиционер Гудков ответит за причастность к организации незаконных акций в Москве

Бывший кандидат в Мосгордуму Дмитрий Гудков, которому ранее Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборах, прибыл в здание московского СК. Туда его вызвали в качестве свидетеля по делу о воспрепятствовании работы Мосгоризбиркома.

Напомним, вечером 24 июля к Гудкову пришли с обысками сотрудники правоохранительных органов. В результате у него изъяли материалы по митингам 14, 15 и 18 июля, а также жесткие диски. 

По версии следствия, в июле участники одного из оппозиционных движений провели несколько несанкционированных митингов, цель которых — срыв работы Мосгоризбиркома и окружных избиркомов. Сейчас правоохранители допрашивают инициаторов и участников тех событий.

Представители оппозиции ранее устроили несколько митингов у здания Московской избирательной комиссии. Таким способом они выразили недовольство решением избирательных комиссий, которые отказали ряду претендентов в регистрации на выборы в Мосгордуму из-за большого числа поддельных подписей.

Напомним, по итогам проверки у кандидатов Любови Соболь, Дмитрия Гудкова, Ильи Яшина и других доля недействительных подписей превысила допустимый порог в десять процентов. Для того, что обратить внимание на себя «независимые» кандидаты участвовали в сомнительных акциях и скандалахподделывали подписи.

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Автор: Виктория Разумовская
#оппозиция #обыски #гудков #мосгордума

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