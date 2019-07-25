Новый температурный рекорд установлен в Германии

Аномальная жара установилась практически на всей территории Европы. Так, в немецком населенном пункте Гайленкирхен (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия) температура воздуха поднялась до 40,5 градусов. Показатель стал самым высоким на всей территории Германии за всю историю метеонаблюдений.

Об этом сообщает портал Argumenti.ru со ссылкой на местных синоптиков в четверг, 25 июля. Предыдущий рекорд был зафиксирован в Китцингене 5 июля 2015 года (40.3 градуса по Цельсию).

(Voraussichtlich) neuer Temperaturrekord in Deutschland! Mit 40,5°C wurde heute in Geilenkirchen der bisherige deutschlandweite Rekord von 40,3°C (Kitzingen, 5.7.2015) übertroffen! Morgen wird es regional noch etwas heißer. Vielleicht hat dieser Rekord nur einen Tag Bestand. /V pic.twitter.com/oN1zJ8uVgk — DWD (@DWD_presse) 24 июля 2019 г.

Жара в июне текущего года накрыла не только Германию. Рекорды зафиксировали в Чехии, Словакии, Австрии, Люксембурге, Польше и Франции. В Испании начались лесные пожары. В конце июня исторический температурный рекорд побила Франция.