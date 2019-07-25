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11:27   25 Июля 2019
Весь мир

Новый температурный рекорд установлен в Германии

Новый температурный рекорд установлен в Германии

Аномальная жара установилась практически на всей территории Европы. Так, в немецком населенном пункте Гайленкирхен (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия) температура воздуха поднялась до 40,5 градусов. Показатель стал самым высоким на всей территории Германии за всю историю метеонаблюдений.

Об этом сообщает портал Argumenti.ru со ссылкой на местных синоптиков в четверг, 25 июля. Предыдущий рекорд был зафиксирован в Китцингене 5 июля 2015 года (40.3 градуса по Цельсию).

Жара в июне текущего года накрыла не только Германию. Рекорды зафиксировали в Чехии, Словакии, Австрии, Люксембурге, Польше и Франции.  В Испании начались лесные пожары. В конце июня исторический температурный рекорд побила Франция.

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Автор: Арсений Аскольский
#германия #лето #рекорд #жара

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