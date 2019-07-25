Житель Камня-на-Оби потушил горящую машину квасом

Житель Камня-на-Оби потушил иномарку с помощью кваса. Инцидент произошел 24 июля.

Владимир шел по улице, как вдруг увидел горящий Nissan X-Trail. Хозяева машины не могли самостоятельно потушить возгорание. Под рукой воды не оказалось, зато у Владимира был с собой квас. Мужчина взболтал его и начал бороться с огнем. В итоге пожар был ликвидирован.

«Если квас взболтать, то не хуже огнетушителя струя получается», — отметил Владимир.

Производитель кваса Павел Дручинин, узнав из соцсетей эту историю, пообещал Владимиру выдать новый запас кваса. А местные жители придумали слоган: «Пашин квас машину спас!».