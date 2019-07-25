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11:49   25 Июля 2019
Россия

Нурмагомедов возглавил рейтинг самых успешных российских звезд от Forbes

Нурмагомедов возглавил рейтинг самых успешных российских звезд от Forbes

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов занял первую строчку в рейтинге самых успешных российских знаменитостей до 40 лет по версии Forbes. Список из 40 человек был составлен с учетом доходов и упоминаний в соцсетях и масс-медиа.

В топ-3 попал еще один известный спортсмен — хоккеист Александр Овечкин. У Нурмагомедова зафиксировали доход в 11,5 миллионов долларов, а количество его подписчиков — 15,4 миллионов. Второе место заняла певица и телеведущая Ольга Бузова. Далее в рейтинге следуют музыканты Егор Крид, Баста, Дима Билан и Тимати.

Замыкают список фигуристка Евгения Медведева и блогер Ида Галич.

Напомним, в октябре в Лас-Вегасе Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легком весе, победив ирландца Конора Макгрегора удушающим приемом в четвертом раунде. 

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Автор: Арсений Аскольский
#рейтинг #forbes #успех #нурмагомедов

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