Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Косачев призвал Зеленского прокомментировать ситуацию с задержанием танкера

Косачев призвал Зеленского прокомментировать ситуацию с задержанием танкера

 Пассажирский самолет экстренно приземлился в Симферополе

Пассажирский самолет экстренно приземлился в Симферополе
В Госдуме не исключили, что СБУ захватила российский танкер с одобрения Запада

В Госдуме не исключили, что СБУ захватила российский танкер с одобрения Запада

 Госдолг Украины в июне превысил 80 миллиардов долларов

Госдолг Украины в июне превысил 80 миллиардов долларов
Спикер парламента Туниса станет временным президентом страны

Спикер парламента Туниса станет временным президентом страны

 Джонсон заявил о необходимости увеличить оборонные расходы Великобритании

Джонсон заявил о необходимости увеличить оборонные расходы Великобритании
Косачев призвал Зеленского прокомментировать ситуацию с задержанием танкера

Косачев призвал Зеленского прокомментировать ситуацию с задержанием танкера

 Пассажирский самолет экстренно приземлился в Симферополе

Пассажирский самолет экстренно приземлился в Симферополе
В Госдуме не исключили, что СБУ захватила российский танкер с одобрения Запада

В Госдуме не исключили, что СБУ захватила российский танкер с одобрения Запада

 Госдолг Украины в июне превысил 80 миллиардов долларов

Госдолг Украины в июне превысил 80 миллиардов долларов
Спикер парламента Туниса станет временным президентом страны

Спикер парламента Туниса станет временным президентом страны

 Джонсон заявил о необходимости увеличить оборонные расходы Великобритании

Джонсон заявил о необходимости увеличить оборонные расходы Великобритании
11:00   25 Июля 2019
Россия

Экипажу задержанного у границ КНДР российского судна доставили воду

Экипажу задержанного у границ КНДР российского судна доставили воду

Воду привезли на борт российского сейнера «Сянхайлинь-8», задержанного 17 июля северокорейскими пограничниками.

«Сегодня на судно привезли воду. Доставку организовали корейцы по заявке нашего посольства. По провизии заявки пока не было»,  — сообщил замдиректора компании-судовладельца Сергей Седлер РИА Новостям.

Ранее Седлер сообщал, что припасы продовольствия и питьевой воды могут закончиться на судне, а также отмечал плохие условия содержания моряков. 23 июля на борт прибыл сотрудник посольства РФ в Пхеньяне. Утверждается, что ведомство занимается решением ситуации.

Рыболовы задержаны якобы за «пересечение государственных границ», но представитель судовладельца «Северо-Восточная рыболовная компания» сообщил, что сейнер не пересекал 12-мильную зону северокорейской границы и шел обычным маршрутом, что и раньше: задержаний никогда не было.

Зона прохождения российских рыболовов — водная территория для свободного судоходства не только РФ, но и других стран. Тем не менее республика установила дополнительные 50 миль как «военно-охраняемую зону».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Тимофей Булочкин
#россия #кндр #политика #новости #общество #моряки #судно

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...