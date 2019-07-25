Экипажу задержанного у границ КНДР российского судна доставили воду

Воду привезли на борт российского сейнера «Сянхайлинь-8», задержанного 17 июля северокорейскими пограничниками.

«Сегодня на судно привезли воду. Доставку организовали корейцы по заявке нашего посольства. По провизии заявки пока не было», — сообщил замдиректора компании-судовладельца Сергей Седлер РИА Новостям.

Ранее Седлер сообщал, что припасы продовольствия и питьевой воды могут закончиться на судне, а также отмечал плохие условия содержания моряков. 23 июля на борт прибыл сотрудник посольства РФ в Пхеньяне. Утверждается, что ведомство занимается решением ситуации.

Рыболовы задержаны якобы за «пересечение государственных границ», но представитель судовладельца «Северо-Восточная рыболовная компания» сообщил, что сейнер не пересекал 12-мильную зону северокорейской границы и шел обычным маршрутом, что и раньше: задержаний никогда не было.

Зона прохождения российских рыболовов — водная территория для свободного судоходства не только РФ, но и других стран. Тем не менее республика установила дополнительные 50 миль как «военно-охраняемую зону».