Междугородние автобусы предложили оснастить ремнями безопасности для детей до пяти лет

Междугородние автобусы в России могут оборудовать ремнями безопасности для детей до пяти лет. С такой инициативой выступила депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Кувшинова. Она направило письмо главе ГИБДД Михаилу Черникову.

Автор документа предлагает оснастить автобусы дополнительным удерживающим устройством, который позволить перевозить ребенка до пяти лет на руках у пассажира. Кувшинова напомнила, что в РФ разрешена бесплатная перевозка в междугородних автобусах одного ребенка не старше пяти лет без отдельного места для сидения. Однако ПДД гласят, что пассажиры общественного транспорта должны быть пристегнуты. Маленькие дети часто перевозятся без ремней, напомнила депутат.

Сотрудники ГИБДД штрафуют родителей и сопровождающих, которые перевозят детей непристегнутыми, хотя в транспорте чаще всего отсутствуют ремни безопасности для таких пассажиров. Кувшинова предложила оснастить междугородние автобусы дополнительными ремнями безопасности, как в авиакомпаниях, пишет «Парламентская газета».