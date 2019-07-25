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10:31   25 Июля 2019
Россия

Посольство Мальдив может открыться в Москве уже к следующему году

Посольство Мальдив может открыться в Москве уже к следующему году

Указ об открытии посольства Мальдив в России издало правительство республики месяц назад: ведомство планируется открыть в Москве уже в следующем июне, заявил министр иностранных дел Мальдивской Республики Абдулла Шахид.

Министр назвал одну из задач открытия посольства — улучшение экономических связей между Мальдивами и Россией. Он сообщил, что руководство страны приняло решение об открытии дипведомства с целью продолжать контактировать с российским правительством и улучшать экономические связи, в том числе инвестиционные. 

«Мы решили открыть посольство в Москве, потому что мы считаем, что Москва является одним из очень важных центров силы», — уточнил Шахид. Сейчас обсуждается финансовая сторона такого решения, подчеркнул министр.

«Я надеюсь, что необходимый для открытия нового посольства бюджет будет включен в бюджет (страны) на следующий год. Правительство, как предполагается, представит в парламент бюджет на новый год к ноябрю. То есть, я надеюсь, в следующем июне… Примерно в июне»,  — цитирует главу мальдивского МИД РИА Новости.

Ранее, 24 июня, сообщалось о решении отменить визовый режим между Россией и Мальдивами. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр МИД Мальдивской Республики подписали соответствующее соглашение 25 июня.

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Автор: Тимофей Булочкин
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