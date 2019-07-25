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Сеул потребовал от Пхеньяна воздержаться от ракетных испытаний

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8:39   25 Июля 2019
Весь мир

Сеул потребовал от Пхеньяна воздержаться от ракетных испытаний

Сеул потребовал от Пхеньяна воздержаться от ракетных испытаний

Сеул потребовал от Пхеньяна воздержаться от ракетных испытаний, которые мешают снижению напряженности на Корейском полуострове. Об этом в четверг, 25 июля, заявила представитель южнокорейского министерства обороны Цой Хен Су.

Северная Корея рано утром в четверг в 5.34 и 5.47 по местному времени произвела пуск двух ракет. Они достигли высоты 50 километров и рухнули в Японское море. Первая ракеты преодолела 430 километров, вторая немного больше.

Агентство Киодо сообщило, что ракеты не достигли исключительной экономической зоны Японии. По словам премьера страны Синдзо Абэ, пуски не представляли угрозу для нацбезопасности. Токио анализирует пуски, и если это были баллистические ракеты, то их испытание нарушает резолюции ООН.

Стоит отметить, что эти испытания Пхеньян провел после того, как Сеул и Вашингтон не отказались от проведения в августе военных маневров, которые в КНДР считают угрозой.

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Автор: Виктория Разумовская
#кндр #политика #испания #южная корея

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