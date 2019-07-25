Сеул потребовал от Пхеньяна воздержаться от ракетных испытаний, которые мешают снижению напряженности на Корейском полуострове. Об этом в четверг, 25 июля, заявила представитель южнокорейского министерства обороны Цой Хен Су.

Северная Корея рано утром в четверг в 5.34 и 5.47 по местному времени произвела пуск двух ракет. Они достигли высоты 50 километров и рухнули в Японское море. Первая ракеты преодолела 430 километров, вторая немного больше.

Fresh nuclear talks in doubt as North Korea tests missiles. More here: https://t.co/O8WpjlDs1h pic.twitter.com/hPYrFOQA0a — Reuters Top News (@Reuters) July 25, 2019

Агентство Киодо сообщило, что ракеты не достигли исключительной экономической зоны Японии. По словам премьера страны Синдзо Абэ, пуски не представляли угрозу для нацбезопасности. Токио анализирует пуски, и если это были баллистические ракеты, то их испытание нарушает резолюции ООН.

Стоит отметить, что эти испытания Пхеньян провел после того, как Сеул и Вашингтон не отказались от проведения в августе военных маневров, которые в КНДР считают угрозой.