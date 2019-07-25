Жертвами оползня в Китае стали 15 человек

В результате оползня в китайской юго-западной провинции Гуйчжоу погибли 15 человек, еще 30 числятся пропавшими без вести. Об этом в четверг, 25 июля, пишет агентство Синьхуа.

Ранее сообщалось об 11 погибших и 34 пропавших без вести.

ЧП произошло в уезде Шуйчэн городского округа Люпаньшуй вечером (16.20 мск) 23 июля. В результате оползня пострадали 23 домохозяйства, более 20 построек , в том числе и жилые дома, оказались под землей.

На место происшествия стянуты более 20 единиц тяжелой и более 100 единиц спасательной техники. Министерство финансов КНР выделило около 4,35 миллиона долларов для ликвидации последствий.