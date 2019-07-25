Политолог уверен, что петербуржцы «привиты» от оппозиционных митингов 

Политолог, кандидат исторических наук и замглавы Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов уверен, что жители Санкт-Петербурга сделали прививку от такой болезни, как митинги оппозиции. Он дал интервью «Слову и делу» 25 июля.

24 июля на петербургской площади Ленина состоялся митинг несогласных с отказом в регистрации кандидатам в мундепы. Во-первых, стоит отметить надуманность причины: лишь 15 избиркомов обнаружили нарушения в документах, сданных претендентами. К тому же, большинство из кандидатов, в том числе оппозиционных, получили свой билет на выборы.

Митинг собрали «политики», которые не способны ничего предложить Северной столице. Мероприятие им нужно лишь для самопиара, не более. В малочисленной толпе снуют фрики, пьяные и даже представители ЛГБТ сообщества. С трибуны звучат призывы к подрыву работы избиркомов, срыву выборов и беспорядкам. Это краткое описание, что происходило на площади у Финляндского вокзала.

Шаповалов подтвердил, что кандидаты, организовавшие эту вакханалию, не стремятся стать политиками, а хотят лишь дискредитировать избирательную систему. Они пытаются казаться борцами с «режимом», а митинг — хорошая реклама в этом деле.

«В этом смысле петербургская акция, фактически, является продолжением московской акции», — заметил собеседник.

Политолог считает, что оппозиционеры через протесты в Москве и Петербурге хотят продвинуться в регионы.