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6:46   25 Июля 2019
Россия

Эмблема миссии Федора на МКС вдохновлена «Сотворением Адама»

Эмблема миссии Федора на МКС вдохновлена «Сотворением Адама»

Государственная корпорация «Роскосомос» рассказала об эмблеме миссии робота Федора на Международную космическую станцию в комментарии РИА Новости 25 июля.

«При создании эмблемы миссии наши дизайнеры вдохновлялись бессмертным произведением Микеланджело», — сказали в компании.

На эмблеме представлены кисти рук человека в скафандре и робота, которые тянутся друг к другу. На фоне — космические просторы, орбитальная станция и корабль «Союз». Наверху написано «Skybot F-850», а внизу — «Союз МС-14».

Эмблема миссии Федора на МКС вдохновлена «Сотворением Адама»

Перед полетом в космос, который состоится 22 августа, Федор сменил имя на Skybot F-850. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин объяснил это личной просьбой аватара. Вместе с этим, робот завел аккаунт в Twitter, где уже показал фото с космодрома Байконур, на который его привезли для подготовки к полету. Чтобы контактировать с космонавтами роботу встроили голосовой помощник.

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Автор: Анна Манц
#роскосмос #мкс #эмблема #робот федор

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