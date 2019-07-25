Эмблема миссии Федора на МКС вдохновлена «Сотворением Адама»

Государственная корпорация «Роскосомос» рассказала об эмблеме миссии робота Федора на Международную космическую станцию в комментарии РИА Новости 25 июля.

«При создании эмблемы миссии наши дизайнеры вдохновлялись бессмертным произведением Микеланджело», — сказали в компании.

На эмблеме представлены кисти рук человека в скафандре и робота, которые тянутся друг к другу. На фоне — космические просторы, орбитальная станция и корабль «Союз». Наверху написано «Skybot F-850», а внизу — «Союз МС-14».

Перед полетом в космос, который состоится 22 августа, Федор сменил имя на Skybot F-850. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин объяснил это личной просьбой аватара. Вместе с этим, робот завел аккаунт в Twitter, где уже показал фото с космодрома Байконур, на который его привезли для подготовки к полету. Чтобы контактировать с космонавтами роботу встроили голосовой помощник.