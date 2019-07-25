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5:56   25 Июля 2019
Россия

Туман нарушил авиасообщение над Томском

Туман нарушил авиасообщение над Томском

Посадка самолетов из Москвы и Екатеринбурга в Томске задерживается из-за проблем с погодой, сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя томского аэропорта 25 июля.

«Самолеты временно не садятся по метеоусловиям Томска», — сказал собеседник.

Он уточнил, что посадки задерживаются у четырех московских рейсов, в частости двух из Шереметьева,  еще один столичный лайнер приземлился на запасной аэродром в Нижневартовске. Прилет самолета из Екатеринбурга также отложен.

Вместе с тем, источник в воздушной гавани Новосибирска «Толмачево» также рассказал о проблемах в расписании рейсов из-за метеорологических условий. Согласно данным онлайн-табло, не могут приземлиться самолеты из Анапы, Кемерова и Хабаровска.

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Автор: Анна Манц
#самолет #новосибирск #томск #туман

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