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5:42   25 Июля 2019
Россия

Вьетнамский фрегат впервые в истории прибыл во Владивосток

Вьетнамский фрегат впервые в истории прибыл во Владивосток

Фрегат вьетнамских Военно-морских сил «Куанг Чунг» впервые в истории отношений России и Вьетнама зашел в порт Владивостока, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота 25 июля.

Торжественная встреча прошла на 33 причале Корабельной набережной. В ней поучаствовали представители генерального консульства Вьетнама во Владивостоке, руководители общества российско-вьетнамской дружбы, представители диаспоры страны и студенты Морского государственного университета имени Невельского. 

Командир соединения надводных кораблей Приморской флотилии разнородных сил Александр Шварц лично поприветствовал главу похода Нгуен Ван Игана и командира фрегата Хонга Аня. Гостей встретили хлебом с солью, государственными гимнами Вьетнама и России. Кроме этого, на флагшток подняли вьетнамский флаг.

Вьетнамский фрегат впервые в истории прибыл во Владивосток

«Корабль, который совершил переход в столицу Приморья из военно-морской базы Камрань, примет участие в параде в честь Дня Военно-Морского флота России», — добавили в пресс-службе.

«Куанг Чунг» поставят в парадную линию 27 июля. До этого, моряки поучаствуют в спортивных мероприятиях и познакомятся с историческими достопримечательностями Владивостока. Гости завершат визит 29 июля.

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Автор: Анна Манц
#владивосток #вмф #вьетнам #фрегат

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