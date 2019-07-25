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5:26   25 Июля 2019
Весь мир

Экс-министр нефти Ливии похищен

Экс-министр нефти Ливии похищен

Бывшего главу ливийского министерства нефти Абдельбари аль-Аруси похитили неизвестные, сообщила «Аль-Арабия» со ссылкой на заявление «Ливийской национальной группы революции 17 февраля» в четверг, 25 июля.

Отмечается, что вооруженная группировка сделала это около дома экс-министра в Триполи. Группа призвала правительство найти похитителей и сделать так, чтобы потерпевший вернулся невредимым.

В заявлении указано, что 58-летний политик членствует в исламистской Партии справедливости и строительства, которая является ветвью террористической организации «Братья-мусульмане»*. Во время правления Муаммара Каддафи аль-Аруси был политзаключенным.

Экс-министр нефти Ливии похищен

4 апреля командующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар приказал войскам начать наступление на столицу республики Триполи. Он указал, что шаг стал ответом на призыв населения защитить город от боевиков. В результате ответной операции «Вулкан гнева», по данным ВОЗ, погибли свыше тысячи людей, еще пять с половиной получили ранения.

Политический кризис в республике начался в 2011 году после свержения и убийства Муаммара Каддафи. В Ливии работают два правительства: востоком управляет парламент, который избрали ливийцы, а на западе заседает правительство национального согласия, сформированное при поддержке ООН. Обе структуры не зависят друг от друга. Организация предлагает провести выборы весной текущего года.

* «Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун») — террористическая организация, запрещена на территории России.

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Автор: Анна Манц
#ливия #похищение

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