Стариков назвал митинг оппозиции в Петербурге «позорным зрелищем»

Писатель и глава «Патриотов Великого отечества» Николай Стариков посетил митинг оппозиции в Санкт-Петербурге и рассказал, что же там происходило.

Напомним, что событие состоялось на площади Ленина в среду, 24 июля. Митинг несогласных с отказом в регистрации кандидатам в депутаты муниципальных образований превратился в вакханалию. Здесь организаторы требовали отменить выборы, безосновательно обвиняли избирательные комиссии в мошенничестве, призывали собравшихся сорвать избирательные мероприятия и даже устроить беспорядки.

В общей сложности, событие посетило порядка тысячи людей, треть из которых — представители СМИ и блогеры. Среди толпы бродили пьяные люди, фрики и представители ЛГБТ, которые любят показывать свой радужный флаг. Стоит отметить надуманность причины «митинга», ведь большинство кандидатов зарегистрировали, в их числе и представители оппозиции. Только 15 из 110 избиркомов обнаружили нарушения в предоставленных претендентами документах.

Стариков рассказал, что его коллега Анатолий Петрунин хотел рассказать о собственных проблемах с регистрацией в качестве мундепа, но стоило ему выйти к микрофону — его моментально согнали с трибуны. Организаторы пообещали дать ему слово в конце мероприятия, однако забыли, или же попросту обманули.

«И эти люди идут политику! Я не очень понимаю, как они собираются строить Россию будущего, если они не держат слово и готовы применить насилие, чтобы заткнуть другим рот», — прокомментировал инцидент публицист.

Что касается самого митинга, то «это было очень позорное зрелище». Эксперт заметил, что эти оппозиционные «политики» превратились в клоунов. И, видимо, хороших: собравшиеся откровенно смеялись в голос над предложениями, которые вещали с трибуны.