Милонов инициировал создание музея Первой мировой войны

Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил создать федеральный музей Первой мировой войны и учредить грант на изучение роли России в этом противостоянии. С такой идеей он обратился к главе министерства культуры Владимиру Мединскому.

В письме, которым поделилось РИА Новости, указано, что интерес к событиям 1914–18 годов растет не только в России, но и за границей. Однако отечественные эксперты в области науки и истории обходят эту тему стороной.

«Можно сказать, что в отечественной историографии до сих пор правит советский подход к изучению данной темы — считается, что Первая мировая война играет в истории России второстепенную роль и не особо повлияла на развитие нашей страны», — написал парламентарий.

На территории России лишь один научный центр представил экспозицию Первой мировой — это Царскосельский музей Санкт-Петербурга, указал Милонов. Его же инициатива должна покончить с «многочисленными антиисторическими» мистификациями в данном вопросе и просветит молодое поколение.