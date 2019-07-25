Минтруд считает, что маткапитал должен стать бессрочной мерой

Материнский капитал необходимо сделать бессрочной мерой поддержки россиян, заявил первый заместитель главы министерства труда и социальной защиты Алексей Вовченко в беседе с РИА Новости 25 июля.

«Мы традиционно всегда настаивали, как Минтруд, у нас были инициативы, что материнский капитал должен быть какой-то бессрочной мерой. Не только бессрочной, но и, может быть, более даже существенной», — сказал он.

Мера должна стать постоянной. Более того, ее необходимо регулярно индексировать, чтобы исключить задержки, подобные прошлому бюджетному циклу, когда размер маткапитала сохранятся на протяжении трех лет.

«Пока изменений в закон нет», — добавил замминистра.

Напомним: спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко недавно заявила, что рассчитывает на продление этой программы до 2025 года. По ее словам, решение об этом будет принято в текущем году.