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3:51   25 Июля 2019
Россия

Минтруд считает, что маткапитал должен стать бессрочной мерой

Минтруд считает, что маткапитал должен стать бессрочной мерой

Материнский капитал необходимо сделать бессрочной мерой поддержки россиян, заявил первый заместитель главы министерства труда и социальной защиты Алексей Вовченко в беседе с РИА Новости 25 июля.

«Мы традиционно всегда настаивали, как Минтруд, у нас были инициативы, что материнский капитал должен быть какой-то бессрочной мерой. Не только бессрочной, но и, может быть, более даже существенной», — сказал он.

Мера должна стать постоянной. Более того, ее необходимо регулярно индексировать, чтобы исключить задержки, подобные прошлому бюджетному циклу, когда размер маткапитала сохранятся на протяжении трех лет.

«Пока изменений в закон нет», — добавил замминистра.

Минтруд считает, что маткапитал должен стать бессрочной мерой

Напомним: спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко недавно заявила, что рассчитывает на продление этой программы до 2025 года. По ее словам, решение об этом будет принято в текущем году.

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Автор: Анна Манц
#минтруд #маткапитал

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