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3:14   25 Июля 2019
Россия

Следователь вызвал Соболь на допрос

Следователь вызвал Соболь на допрос

Юрист ФБК Любовь Соболь в 10.00 четверга, 25 июля, должна явиться на допрос. Об этом она сообщила в Twitter.

По ее словам, звонок поступил в полночь. Мероприятие приурочено к уголовному делу о препятствовании деятельности избирательных комиссий Москвы, считает юрист.

Она также написала, что в четверг в 11.00 будет проходить комиссия по ее апелляции на недопуск на выборы в Московскую городскую думу. Напомним, что ее не зарегистрировали из-за большого количества недействительных подписей.

Накануне, 24 июля, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий». Причина — несанкционированные митинги у зданий Московской избирательной комиссии и окружных избиркомов.

Следователь вызвал Соболь на допрос

По данным следствия, участники «одного из движений» таким образом хотели сорвать работу комиссий и оказать на них давление. Собравшиеся угрожали применением насилия в отношении сотрудников пикетируемых зданий, добавили в ведомстве.

Организаторов и участников июльских событий собираются допросить. Максимальное наказание на преступление — лишение свободы до четырех лет.

Ранее на допрос вызвали Юлию Галямину и Геннадия Гудкова, которые также не прошли на выборы в Мосгордуму. Накануне у Гудкова провели обыск.

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Автор: Анна Манц
#допрос #мосгордума #следком #соболь

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