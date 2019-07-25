Следователь вызвал Соболь на допрос

Юрист ФБК Любовь Соболь в 10.00 четверга, 25 июля, должна явиться на допрос. Об этом она сообщила в Twitter.

По ее словам, звонок поступил в полночь. Мероприятие приурочено к уголовному делу о препятствовании деятельности избирательных комиссий Москвы, считает юрист.

В 12 ночи вызвали на допрос. Завтра в 10 ч. Звонивший представился следователем, отказался сообщить какие-либо подробности. Я знаю свои права и по ночному звонку с незнакомого номера куда-либо являться не собираюсь. Жду оф.повестку, чтобы воспользоваться правом на адвоката. pic.twitter.com/Uqw6kabyU7 — Соболь Любовь (@SobolLubov) July 24, 2019

Она также написала, что в четверг в 11.00 будет проходить комиссия по ее апелляции на недопуск на выборы в Московскую городскую думу. Напомним, что ее не зарегистрировали из-за большого количества недействительных подписей.

Видимо, допрос в рамках новоиспеченного уголовного дела о воспрепятствовании деятельности избиркомов. Допрос завтра в 10 утра, а комиссия по моей апелляции на недопуск на выборы в Мосгордуму - в 11 утра. Видимо, не дойду. — Соболь Любовь (@SobolLubov) July 24, 2019

Накануне, 24 июля, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий». Причина — несанкционированные митинги у зданий Московской избирательной комиссии и окружных избиркомов.

По данным следствия, участники «одного из движений» таким образом хотели сорвать работу комиссий и оказать на них давление. Собравшиеся угрожали применением насилия в отношении сотрудников пикетируемых зданий, добавили в ведомстве.

Организаторов и участников июльских событий собираются допросить. Максимальное наказание на преступление — лишение свободы до четырех лет.

Ранее на допрос вызвали Юлию Галямину и Геннадия Гудкова, которые также не прошли на выборы в Мосгордуму. Накануне у Гудкова провели обыск.