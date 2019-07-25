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3:28   25 Июля 2019
Россия

Эксперты из Приморья не зафиксировали пусков ракет в КНДР

Эксперты из Приморья не зафиксировали пусков ракет в КНДР

Северная Корея запустила снаряды неопределенной модели, заявили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи 25 июля.

По их данным, пуски прошли в 5.34 и 5.57 по местному времени, 23.34 и 23.57 по московскому, в районе города-порта Вонсан. Снаряды преодолели расстояние 430 километров и упали в Японском море. В Южной Корее указали, что военнослужащие следят за ситуацией и находятся в боевой готовности.

Вместе с тем, японское агентство Киодо со ссылкой на экспертов заявило, что Корейская Народно-Демократическая Республика запустила в воздух баллистические ракеты малой дальности.

«Они не достигли исключительной экономической зоны Японии, угрозы безопасности нашей страны нет», — сказал источник ресурса.

Эксперты из Приморья не зафиксировали пусков ракет в КНДР

Специалисты из Приморского края России же не зафиксировали сейсмологических потрясений в акватории Японского моря за последние несколько часов.

«Обычно такое мы видим, но сейчас ничего не фиксировалось», — указал представитель информационно-обрабатывающего центра «Владивосток» Российской службы предупреждения о цунами.

Напомним, что в мае КНДР тестировала два реактивных снаряда, которые пролетели 420 и 270 километров. Северокорейское Центральное телеграфное агентство тогда опубликовало фото мероприятий.

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Автор: Анна Манц
#кндр #ракеты #пуск

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