Уголовное дело возбуждено после гибели геологов на Камчатке

Следственный комитет Камчатского края завел уголовное делопроизводство о причинении смерти по неосторожности двум лицам после падения вездехода в ущелье в Быстринском районе региона, сообщили в краевом управлении ведомства 25 июля.

Инцидент произошел 23 июля. В машине, которая уезжала с участка буровых работ, находились пять геологов, двое погибли.

Согласно данным следствия, людей вынудила остановиться поломка вездехода. Когда водитель ремонтировал транспортное средство, оно начало движение, вследствие чего упало в ущелье глубиной свыше 300 метров.

«В результате данного происшествия двое граждан, 1960 и 1974 годов рождения, скончались на месте происшествия, трое потерпевших получили травмы различной степени тяжести, один человек успел выпрыгнуть из движущегося вездехода и остался жив», — добавили в следкоме.

В региональном министерстве здравоохранения сообщили, что пострадавшие находятся в реанимации. Среди травм закрытые черепно-мозговые травмы, ушибы, переломы и вывих. Геологи находятся в тяжелом, но стабильном состоянии.