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2:26   25 Июля 2019
Весь мир

Глава Туниса вновь оказался в больнице

Глава Туниса вновь оказался в больнице

Президента Туниса Аль-Баджи Гаид эс-Себси госпитализировали в военную больницу, сообщила радиостанция Mosaique FM со ссылкой на источники 25 июля.

Сообщается, что у 92-летнего главы резко ухудшилось самочувствие, что и послужило причиной обращения в медицинское учреждение.

Напомним, что в июне эс-Себси уже был госпитализирован также из-за недомогания. Ряд СМИ тогда заявили о гибели тунисского президента, однако его советник опроверг слухи. Администрация лидера позже сообщила, что его выписали по выздоровлении.

Политик занимает должность главы страны с 2014 года.

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Автор: Анна Манц
#президент #госпитализация #тунис #эс-себси

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