Глава Туниса вновь оказался в больнице

Президента Туниса Аль-Баджи Гаид эс-Себси госпитализировали в военную больницу, сообщила радиостанция Mosaique FM со ссылкой на источники 25 июля.

Сообщается, что у 92-летнего главы резко ухудшилось самочувствие, что и послужило причиной обращения в медицинское учреждение.

Béji Caid Essebsi hospitalisé https://t.co/pVLiWZ4tLv — Radio Mosaïque FM ???? (@RadioMosaiqueFM) July 24, 2019

Напомним, что в июне эс-Себси уже был госпитализирован также из-за недомогания. Ряд СМИ тогда заявили о гибели тунисского президента, однако его советник опроверг слухи. Администрация лидера позже сообщила, что его выписали по выздоровлении.

Политик занимает должность главы страны с 2014 года.