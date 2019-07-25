Джонсон на посту премьера провел два назначения

Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назначил лидера палаты общин и заместителя министра по делам бизнеса, энергетики и индустриальной стратегии 25 июля.

Первый пост, по сообщению канцелярии премьера, занял Джейкоб Риз-Могг, который является радикальным сторонником Brexit. Ранее он не занимал каких-либо правительственных должностей. Теперь же он будет организовывать деятельность правительства в нижней палате британского парламента.

Его предшественница — Андреа Лидсом — стала министром по делам бизнеса, энергетики и индустриальной стратегии. Заместителем главы ведомства Джонсон назначил младшего брата — Джо. Ранее он был замминистра транспорта.

Накануне, 24 июля, Джонсон стал премьер-министром Британии. Он сменил состав правительства, что стало самым масштабным обновлением кабмина без передачи власти от одной партии другой в истории королевства. Российский президент Владимир Путин поздравил нового главу с получением должности.