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2:16   25 Июля 2019
Весь мир

Джонсон на посту премьера провел два назначения

Джонсон на посту премьера провел два назначения

Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назначил лидера палаты общин и заместителя министра по делам бизнеса, энергетики и индустриальной стратегии 25 июля.

Первый пост, по сообщению канцелярии премьера, занял Джейкоб Риз-Могг, который является радикальным сторонником Brexit. Ранее он не занимал каких-либо правительственных должностей. Теперь же он будет организовывать деятельность правительства в нижней палате британского парламента.

Его предшественница — Андреа Лидсом — стала министром по делам бизнеса, энергетики и индустриальной стратегии. Заместителем главы ведомства Джонсон назначил младшего брата — Джо. Ранее он был замминистра транспорта.

Джонсон на посту премьера провел два назначения

Накануне, 24 июля, Джонсон стал премьер-министром Британии. Он сменил состав правительства, что стало самым масштабным обновлением кабмина без передачи власти от одной партии другой в истории королевства. Российский президент Владимир Путин поздравил нового главу с получением должности.

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Автор: Анна Манц
#британия #джонсон #назначение

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