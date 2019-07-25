Депутат предложил сделать бесплатным обучение в вузах приграничных регионов

Обучение в вузах, которые находятся в регионах, граничащих с другими странами, должно быть бесплатным, уверен заместитель главы думского комитета по образованию и науке Борис Чернышов.

Соответствующее предложение он направил главе министерства науки и высшего образования Михаилу Котюкову. В документе, которым поделилось РИА Новости, также выдвинута идея увеличить квоту в таких учреждениях для иностранцев, свободно владеющих русским языком.

«Повысить привлекательность обучения в вузах приграничных регионов поможет создание режима полностью бесплатного образования для студентов, проживающих в приграничных территориях», — указано в письме.

По мнению депутата, такое решение также поможет сохранить молодых специалистов в регионах и привлечет новых жителей, что поспособствует улучшению инфраструктуры.