Депутат предложил сделать бесплатным обучение в вузах приграничных регионов
Обучение в вузах, которые находятся в регионах, граничащих с другими странами, должно быть бесплатным, уверен заместитель главы думского комитета по образованию и науке Борис Чернышов.
Соответствующее предложение он направил главе министерства науки и высшего образования Михаилу Котюкову. В документе, которым поделилось РИА Новости, также выдвинута идея увеличить квоту в таких учреждениях для иностранцев, свободно владеющих русским языком.
«Повысить привлекательность обучения в вузах приграничных регионов поможет создание режима полностью бесплатного образования для студентов, проживающих в приграничных территориях», — указано в письме.
По мнению депутата, такое решение также поможет сохранить молодых специалистов в регионах и привлечет новых жителей, что поспособствует улучшению инфраструктуры.
«Основная часть отучившейся молодежи вернется к себе домой, впитав в себя уважение к политическим идеям и культурным ценностям России, о которых они будут рассказывать у себя на родине, поднимая имидж нашей страны и формируя положительное общественное мнение», — подчеркнул Чернышов.