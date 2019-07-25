Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Эмблема миссии Федора на МКС вдохновлена «Сотворением Адама»

Эмблема миссии Федора на МКС вдохновлена «Сотворением Адама»

 Политолог уверен, что петербуржцы «привиты» от оппозиционных митингов

Политолог уверен, что петербуржцы «привиты» от оппозиционных митингов
Денисова скорректировала заявление о судьбе арестованных в РФ украинских моряков

Денисова скорректировала заявление о судьбе арестованных в РФ украинских моряков

 Кличко грозит увольнение

Кличко грозит увольнение

Сеул потребовал от Пхеньяна воздержаться от ракетных испытаний

Сеул потребовал от Пхеньяна воздержаться от ракетных испытаний

 Жертвами оползня в Китае стали 15 человек

Жертвами оползня в Китае стали 15 человек
Эмблема миссии Федора на МКС вдохновлена «Сотворением Адама»

Эмблема миссии Федора на МКС вдохновлена «Сотворением Адама»

 Политолог уверен, что петербуржцы «привиты» от оппозиционных митингов

Политолог уверен, что петербуржцы «привиты» от оппозиционных митингов
Денисова скорректировала заявление о судьбе арестованных в РФ украинских моряков

Денисова скорректировала заявление о судьбе арестованных в РФ украинских моряков

 Кличко грозит увольнение

Кличко грозит увольнение

Сеул потребовал от Пхеньяна воздержаться от ракетных испытаний

Сеул потребовал от Пхеньяна воздержаться от ракетных испытаний

 Жертвами оползня в Китае стали 15 человек

Жертвами оползня в Китае стали 15 человек
1:35   25 Июля 2019
Россия

Руководство армии Судана рассказало об арестах участников попытки госпереворота

Руководство армии Судана рассказало об арестах участников попытки госпереворота

Ряд высокопоставленных политических деятелей и военных, которые участвовали в неудавшейся попытке государственного переворота в июне, арестованы, гласит обращение к народу от руководства суданской армии. Об этом сообщило агентство SUNA.

В частности, в попытке путча были задействованы глава объединенного генштаба войск генерал Хашем Абдель Мотталеб Ахмед, ряд офицеров армии и служб разведки, члены бывшей правящей партии «Национальный конгресс» и представители исламистских движений.

«Этот неудавшийся переворот направлен на противодействие вашей великой революции и возвращение режима Национального конгресса», — подчеркнули в заявлении.

В армии отметили, что задержанные хотели сорвать прогресс, которого достигли при урегулировании ситуации в Судане.

Руководство армии Судана рассказало об арестах участников попытки госпереворота

Ранее стало известно, что Военный совет и оппозиционный блок договорились об основных фазах переходного периода и налаживании обстановки в стране. Однако это не касается Конституционной декларации.

11 апреля в Судане произошел военный переворот. Ему предшествовали несколько месяцев народных волнений и протестов, на которых народ выражал недовольство ценами на хлеб, муку и топливо.

Президент Омар аль-Башир, который тогда возглавлял страну, был вынужден распустить правительство и объявить режим чрезвычайного положения. Он планировал в течение года провести необходимые реформы, чтобы выйти из экономического кризиса. Однако затея не увенчалась успехом, а уже экс-лидер отправился в тюрьму.

Руководство армии Судана рассказало об арестах участников попытки госпереворота

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#арест #армия #судан

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...