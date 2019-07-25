Руководство армии Судана рассказало об арестах участников попытки госпереворота

Ряд высокопоставленных политических деятелей и военных, которые участвовали в неудавшейся попытке государственного переворота в июне, арестованы, гласит обращение к народу от руководства суданской армии. Об этом сообщило агентство SUNA.

В частности, в попытке путча были задействованы глава объединенного генштаба войск генерал Хашем Абдель Мотталеб Ахмед, ряд офицеров армии и служб разведки, члены бывшей правящей партии «Национальный конгресс» и представители исламистских движений.

«Этот неудавшийся переворот направлен на противодействие вашей великой революции и возвращение режима Национального конгресса», — подчеркнули в заявлении.

В армии отметили, что задержанные хотели сорвать прогресс, которого достигли при урегулировании ситуации в Судане.

Ранее стало известно, что Военный совет и оппозиционный блок договорились об основных фазах переходного периода и налаживании обстановки в стране. Однако это не касается Конституционной декларации.

11 апреля в Судане произошел военный переворот. Ему предшествовали несколько месяцев народных волнений и протестов, на которых народ выражал недовольство ценами на хлеб, муку и топливо.

Президент Омар аль-Башир, который тогда возглавлял страну, был вынужден распустить правительство и объявить режим чрезвычайного положения. Он планировал в течение года провести необходимые реформы, чтобы выйти из экономического кризиса. Однако затея не увенчалась успехом, а уже экс-лидер отправился в тюрьму.