Незарегистрированных кандидатов в МГД Галямину и Гудкова допросят 25 июля

Правоохранители вызвали на допрос Юлию Галямину и Геннадия Гудкова, которые получили недопуск на выборы в Московскую городскую думу. Мероприятие состоится в четверг, 25 июля.

Адвокат оппозиционера Оксана Опаренко подтвердила в комментарии РИА Новости, что Гудков получил повестку. Его вызывают в качестве свидетеля. Она также напомнила, что у ее подзащитного провели обыск.

Накануне, 24 июля, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий». Причина — несанкционированные митинги у зданий Московской избирательной комиссии и окружных избиркомов.

По данным следствия, участники «одного из движений» таким образом хотели сорвать работу комиссий и оказать на них давление. Собравшиеся угрожали применением насилия в отношении сотрудников пикетируемых зданий, добавили в ведомстве.

Организаторов и участников июльских событий собираются допросить. Максимальное наказание на преступление — лишение свободы до четырех лет.