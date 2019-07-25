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 Политолог уверен, что петербуржцы «привиты» от оппозиционных митингов

Политолог уверен, что петербуржцы «привиты» от оппозиционных митингов
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0:42   25 Июля 2019
Россия

Петербуржцы на «Яндекс. Пробках» негодуют из-за митинга оппозиции

Петербуржцы на «Яндекс. Пробках» негодуют из-за митинга оппозиции

Жители Санкт-Петербурга оказались очень недовольны либералами, которые решили устроить митинг в час-пик посреди рабочей недели, наплевав на горожан. Событие привело к пробкам в центре, неподалеку от Финляндского вокзала.

Петербуржцы в сервисе «Яндекс. Пробки» обсудили транспортный коллапс, который произошел благодаря оппозиции. Кто-то опоздал на день рождения, некоторые хотели бы просто вернуться домой после рабочего дня.

Pr Scr Яндекс.Пробки

 

Pr Scr Яндекс.Пробки

Сам митинг стартовал в 19.00, однако дороги в центре все еще перекрыты.

Петербуржцы на «Яндекс. Пробках» негодуют из-за митинга оппозиции

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#оппозиция #петербург #пробки

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