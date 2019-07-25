Петербуржцы на «Яндекс. Пробках» негодуют из-за митинга оппозиции

Жители Санкт-Петербурга оказались очень недовольны либералами, которые решили устроить митинг в час-пик посреди рабочей недели, наплевав на горожан. Событие привело к пробкам в центре, неподалеку от Финляндского вокзала.

Петербуржцы в сервисе «Яндекс. Пробки» обсудили транспортный коллапс, который произошел благодаря оппозиции. Кто-то опоздал на день рождения, некоторые хотели бы просто вернуться домой после рабочего дня.

Сам митинг стартовал в 19.00, однако дороги в центре все еще перекрыты.