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Политолог уверен, что петербуржцы «привиты» от оппозиционных митингов
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23:51   24 Июля 2019
Россия

Следователи обыскивают квартиру директора ФБК Жданова

Следователи обыскивают квартиру директора ФБК Жданова

Квартиру главы ФБК Ивана Жданова обыскивают правоохранители, сообщила пресс-секретарь блогера Алексея Навального Кира Ярмыш в Twitter 24 июля.

Напомним, что Следственный комитет на данный момент расследует уголовное дело по статье «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий».

Согласно данным следствия, в июле участники оппозиционного движения провели несколько несанкционированных митингов, чтобы сорвать работу Московской избирательной комиссии и окружных избиркомов. Правоохранители допрашивают инициаторов и участников тех событий.

Источники в правоохранительных органах указали, что обыски проходят именно по этому делу.

В среду с обыском также навестили оппозиционера Дмитрия Гудкова.

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Автор: Анна Манц
#обыски #жданов #фбк

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