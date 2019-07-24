Следователи обыскивают квартиру директора ФБК Жданова

Квартиру главы ФБК Ивана Жданова обыскивают правоохранители, сообщила пресс-секретарь блогера Алексея Навального Кира Ярмыш в Twitter 24 июля.

У директора ФБК Ивана Жданова обыск — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) July 24, 2019

Напомним, что Следственный комитет на данный момент расследует уголовное дело по статье «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий».

Согласно данным следствия, в июле участники оппозиционного движения провели несколько несанкционированных митингов, чтобы сорвать работу Московской избирательной комиссии и окружных избиркомов. Правоохранители допрашивают инициаторов и участников тех событий.

Источники в правоохранительных органах указали, что обыски проходят именно по этому делу.

В среду с обыском также навестили оппозиционера Дмитрия Гудкова.