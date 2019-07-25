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0:21   25 Июля 2019
Россия

Богданов отметил важность освобождения задержанных россиян

Богданов отметил важность освобождения задержанных россиян

Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки и заместитель главы министерства иностранных дел России Михаил Богданов встретился с делегацией Палаты депутатов Ливии, которую возглавил Ашур Бен Нафаа. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве 24 июля.

Богданов отметил важность положительной реакции ливийской стороны на неоднократные обращения Москвы по поводу освобождения россиян, которых удерживают на территории государства.

Также на переговорах стороны обсудили перспективы развития отношений стран, ситуацию в Ливии и решения недавней сессии глав государств-участников Африканского союза и их правительств, которая прошла в столице Нигера 7 июля.

Богданов отметил важность освобождения задержанных россиян

В середине мая в Ливии задержали двух россиян, которые работают в Фонде защиты национальных ценностей. Они проводили в государстве социологические, культурологические и политические исследования. Отмечается, что удерживающие российских сотрудников пытались шантажировать министерство иностранных дел РФ. Более того, поступали сообщения о пытках.

Глава фонда Александр Малькевич накануне, 22 июля, потребовал вернуть на родину всех граждан России, которые были задержаны на ливийской территории.

«Безо всяких условий, без шантажа, должны начать освобождать россиян. Это наше основное требование»,  — сказал он на пресс-конференции на тему политического терроризма в Триполи.

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Автор: Анна Манц
#мид #ливия #россияне #богданов

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