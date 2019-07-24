ФАН провело расследование «пригожинского» вмешательства в выборы

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин вмешивается не только в выборы в Москве, но и в Санкт-Петербурге, и Биробиджане, следует из расследования «Федерального агентства новостей».

Напомним, что в среду, 24 июля, стало известно о вмешательстве в избирательные мероприятия Московской городской думы со стороны Пригожина. До выборов не допустили 57 независимых кандидатов. Спецкоры ФАН узнали подробности его влияния на эти и другие выборы.

По данным агентства, три политтехнолога в далеком 2009 году взяли в аренду офис на Краснопресненской набережной в Москве. Под руководством бизнесмена группа стала широкой сетью, в которой работали порядка 50 тысяч москвичей. Все они прикидывались сторонниками Навального в социальных сетях, а позже записались в его ряды, чтобы в 2019 году поставить подпись, которую признают недействительной.

Согласно данным информатора ФАН, эти люди сделали около 50 тысяч поддельных документов. Мошенники в пунктах сбора подписей поддерживали кандидатов от лица других или вовсе несуществующих людей. Эту операцию возглавил штаб на Краснопресненской набережной. Кстати, о нем сообщило интернет-издание «Проект».

В офисе проходили основные совещания злоумышленников, однако журналистов ФАН не подпустили к ним.

Расследование показало, что Пригожин причастен к обливанию фекалиями кубов и сотрудников Любови Соболь. Эксперты подтвердили, что экскременты схожи с теми, что оказались на оппозиционной журналистке Юлии Латыненой, депутате Верховой Рады Мустафе Найнеме и члене партии либетарианцев Михаиле Светове.

Более того, сотрудники Пригожина даже не смогли сделать качественный фейк. Речь идет о жестоком видео, где якобы мундеп Илья Яшин пинает кота. На самом деле героем видео оказался его двойник — Кирилл Качубей. Это же относится к скандалу, когда «Яшин» наехал на кандидата. Тогда под гримом оказался не только двойник мундепа, но и пострадавшая «Ольга Коляда».

Вспомнили в агентстве и о голодовке Соболь. Сотрудники Пригожина, по его же приказу, изводили ее запахами итальянской и грузинской кухни.

Но это только в столице, не обошлось без вмешательства Пригожина и в Петербурге. Здесь, по данным ФАН, люди бизнесмена подсадили депутата Законодательного собрания Илью Резника на марихуану, а дублера его коллеги Бориса Вишневского отправили в Израиль.

Сейчас сотрудники Пригожина работают в Биробиджане. Агентство может подтвердить этот факт фотографией с совещания, на котором находятся не только сотрудники штаба на Краснопресненской набережной, но и сам руководитель.