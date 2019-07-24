Пьяным маргиналам не удалось спровоцировать аресты на митинге в Питере

Петербургские правоохранители не поддались на провокации участников митинга в Петербурге на площади Ленина в среду, 24 июля. Пришедшие выкрикивали оскорбления, которые однако никакого эффекта не произвели. Полицейские молча продолжили обеспечивать безопасность мероприятия.

Оппозиция в Северной столице на этот раз серьезно рассчитывала на скандалы и громкие информационные поводы. Весьма на руку им сыграли бы задержания собравшихся, что повлекло бы резонанс в обществе. Потому первым со сцены провоцировать представителей власти грубо начал градозащитник Красимир Врански.

Но на этом провокации только начались. На площадь пришли националисты и некие лица с украинскими флагами, а также немало пьяных фриков. Однако сотрудники полиции не позволили ситуации выйти из-под контроля и продолжили охранять порядок.

Помимо того, по словам очевидцев, вокруг площади на эвакуаторе ездил стоящий на «Остине» человек, одетый как Ленин. Стражи порядка не позволили сгрузить автомобиль на землю, чтобы не допускать на акции балагана.

Своим присутствием мероприятие почтил скандально известный депутат петербургского Заксобрания Максим Резник, который увлекается запрещенными веществами и позволяет себе неадекватное поведение на демонстрациях. Пришел и его коллега Борис Вишневский, который ранее не смог собрать подписи мундепов из-за собственной юридической неграмотности. Вероятно, оба рассчитывали просто засветиться на митинге.