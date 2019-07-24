Оппозиция на митинге в Петербурге пыталась задействовать московский «темник»

На площади Ленина в Санкт-Петербурге в среду, 24 июля, завершился согласованный митинг оппозиции, заявленный как мероприятие против «произвола на выборах». Собравшиеся требовали отмены «муниципального фильтра», регистрации всех, как они считают, кто незаконно получил отказ в регистрации в качестве кандидатов в мундепы, а также отмены выборов в ряде округов. Данное мероприятие не набрало и тысячи человек, при том что 200-300 участников — представители прессы и блогеры.

Акция в Северной столице выглядит весьма деструктивно, ведь она абсолютно не связана ни с текущими выборами, ни с какими бы то ни было притеснениями со стороны организаторов выборного процесса. Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов заявил ФБА «Экономика сегодня», что оппозиция на митинге в Петербурге предприняла попытку задействовать московский «темник». Сейчас, отметил он, наблюдается весьма интересная тактика — представители оппозиционной тусовки по какой-то неизвестной причине требуют чтобы их зарегистрировали безо всяких условий.

«Просто пустили на выборы, причем даже неважно, хватает у них подписей или нет, правильно они собраны и в должном объеме или подписей мало и они кривые. По их логике, избирательная комиссия под давлением должна пойти на нарушение закона, который они всегда так рьяно отстаивают», — заметил он.

При этом, считает эксперт, истинная цель оппозиционеров заключается не в участии или победе в выборах, а в очернении местных избирательных органов и избирательной системы в целом.