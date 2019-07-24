Митинг в Петербурге показал, что у оппозиции нет предложений для избирателя

Митинг по вопросу регистрации кандидатов в муниципальные депутаты на площади Ленина в Санкт-Петербурге поддержало не больше тысячи человек. Среди пришедших на акцию оказалось немало гопников, пьяниц и представителей ЛГБТ-сообщества. Число митингующих явно говорит о том, сколько на самом деле людей разделяет политические взгляды «борцов с режимом».

Автор популярного Telegram-канала Ortega в беседе с ФАН заявил, что у митингующих нет конструктивной повестки, у них нет никаких предложений для избирателя. По этой причине, считает собеседник агентства, оппозиционеры пытаются очернить всех, кто их взгляды не разделяет.

«Насколько эти просьбы в принципе обоснованы? Если нарушения действительно были, пусть они расследуются в установленном законом порядке. Если Памфилова согласна, что нарушения есть, существует определенная процедура. А митинг за то, чтобы все отменить, все расформировать и всех пустить бесплатно, и можно без хлеба… Я бы сказал, что это очень мечтательные люди. Движение «Весна» — куда без него? Сразу становится понятен уровень этих людей, в том числе интеллектуальный. Сочувствую их горю, но всерьез их воспринимать нельзя», — заметил эксперт.

По мнению спикера, так называемые оппозиционеры критикуют все, с чем не согласны сами. Он добавил, что их работа — стараться показать, что в России все плохо.

«Они занимаются этим уже не первый день. А людей у них становится все меньше и меньше, потому что людям это надоедает. Я не знаю, на что они рассчитывают. Если бы количество недовольных, согласных с их лозунгами, росло, это было бы поводом задуматься. Но поскольку с каждым днем это количество сокращается, я не знаю, на что рассчитывают эти люди», — подчеркнул Ortega.

Помимо этого, независимый аналитик и социолог Алексей Филиппов сообщил, что несогласные с решениями избиркомов могли бы оспорить решения в соответствии с законом. Однако они просто решили пропиариться, созвав людей на митинг.

«Существует известный миф, что в России якобы не работает судебная система, и все решения, которые выносит суд, заранее предопределены. Но это чистой воды бред, по крайней мере, если мы говорим не об уголовных делах. Любой желающий мог бы оспорить решение ИКМО в суде, если бы основания для этого действительно имелись. Но этого не произошло, что говорит, вероятно, о том, что митинг — не более чем попытка громко заявить о себе», — отметил аналитик.

В митинге на площади Ленина участвовали в том числе депутат Заксобрания Северной столицы Максим Резник, испытывающий большую страсть к запрещенным веществам, а также его коллега Борис Вишневский, не сумевший собрать подписи муниципальных депутатов из-за собственной лени. Парламентарии явились на акцию только с целью напомнить о себе горожанам хоть каким-то образом.

Никаких массовых нарушений в ходе рассмотрения документов ИКМО замечено не было, кандидаты получали отказ по вполне объективным причинам. При этом многие на законной основе обратились в суд для пересмотра решений и смогли добиться регистрации, что свидетельствует о том, что оппозиция лишь проявила безграмотность при подготовке документов.