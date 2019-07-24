Полиция не пустила броневик с «Лениным» на митинг в Петербурге

Правоохранители в Петербурге не дали превратиться в балаган согласованному митингу по вопросу регистрации кандидатов в депутаты муниципальных образований .

Как сообщает издание «Народные новости», оппозиция попыталась раскачать скучное мероприятие, с которого уже начал уходить народ задолго до его окончания. Для этого на площадь Ленина на эвакуаторе привезли броневик. На нем стоял актер в образе вождя.

«Ленин» на броневике призывал собравшихся к революции, очевидно воображая, что на дворе 1917 год. Однако, полицейские и Росгвардейцы не дали спустить броневик с эвакуатора и продолжить спектакль. Машину отвезли от площади, провокация не удалась.

Напомним, что во время одной из несогласованных акций на Трубной площади в Москве во время выступления кандидата в кандидаты Константина Янкаускаса одна из активисток предстала обнаженной на публике. На голом теле был написан политический лозунг, что создало дополнительное внимание СМИ к мероприятию.