Путин сообщил, что СК скоро доложит по итогам расследования трагедии в лагере под Хабаровском

Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что Следственный комитет вскоре доложит по результатам расследования трагической смерти детей в палаточном лагере в Хабаровском крае.

«Знаю, что МЧС уже приняло решение о дополнительном контроле за детскими оздоровительными учреждениями», — заявил глава российского государства.

В том числе, необходимо контролировать работу лагерей подобного рода, заметил Путин.

На этой неделе четверо детей погибли при пожаре в палаточном лагере. Причиной трагедии стал пожар. На тот момент на территории лагеря находилось 189 детей в возрасте от 7 до 15 лет.