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20:19   24 Июля 2019
Россия

Оппозиция на митинге в Петербурге не дала слово незарегистрированному кандидату

Оппозиция на митинге в Петербурге не дала слово незарегистрированному кандидату

Организаторы митинга в Петербурге грубо прогнали со сцены председателя местного отделения движения «Патриоты Великого Отечества» Анатолия Петрунина. 

Петрунин вышел на сцену, чтобы рассказать свою историю об отказе в регистрации кандидатом в муниципальные депутаты. Однако организаторы мероприятия, ратующие за всяческую свободу, буквально вырвали микрофон из его рук и под крики: «Пошел вон» прогнали. Кроме того, в адрес мужчины кричали оскорбления. 

По данным издания «Невские новости», митинг против нарушений при регистрации в муниципальные депутаты собрал на площади Ленина не более 500 человек. Мероприятие согласовано с городскими властями. 

 

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Автор: Елена Ляхова
#россия #петербург #политика #митинг

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