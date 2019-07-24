Оппозиция на митинге в Петербурге не дала слово незарегистрированному кандидату

Организаторы митинга в Петербурге грубо прогнали со сцены председателя местного отделения движения «Патриоты Великого Отечества» Анатолия Петрунина.

Петрунин вышел на сцену, чтобы рассказать свою историю об отказе в регистрации кандидатом в муниципальные депутаты. Однако организаторы мероприятия, ратующие за всяческую свободу, буквально вырвали микрофон из его рук и под крики: «Пошел вон» прогнали. Кроме того, в адрес мужчины кричали оскорбления.

По данным издания «Невские новости», митинг против нарушений при регистрации в муниципальные депутаты собрал на площади Ленина не более 500 человек. Мероприятие согласовано с городскими властями.