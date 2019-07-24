Путин встретился с бывшим президентом Киргизии

Президент России Владимир Путин рассказал, что провел встречу с бывшим главой Киргизии Алмазбеком Атамбаевым в Кремле, где они обсудили ситуацию в регионе и внутри страны.

«Да, действительно, я встречался с Алмазбеком Шаршеновичем (Атамбаевым — прим.ред.). Мы говорили о ситуации в регионе и в Кыргызстане», — сообщил российский лидер, отвечая на соответствующий вопрос.

Также Путин добавил, что он «всегда открыт для контактов и с действующими коллегами, и с теми, кто оставил уже высшие должностные обязанности». Атамбаев занимал пост главы Киргизиии с 2011 по 2017 годы и добровольно ушел с этой должности.