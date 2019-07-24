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21:21   24 Июля 2019
Россия

Митинг на Финляндском вокзале оказался не интересен для петербуржцев

Митинг на Финляндском вокзале оказался не интересен для петербуржцев

Митинг петербургской оппозиции 24 июля, на который собралось около тысячи человек с требованием зарегистрировать всех кандидатов в муниципальные депутаты, не приведет к желаемому результату, поскольку мероприятие лишено конструктивной повестки, полагает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Оценивая требования несогласных с решениями избирательных комиссий о якобы отказе в регистрации, эксперт напомнил о существующей правовой коллизии. Ведь комиссии муниципальных образований не подчиняются напрямую Горизбиркому.

«Горизбирком не может полностью их распустить или полностью взять на себя проведение этих выборов. По закону о выборах в местное самоуправление, данная кампания находится полностью в ведении муниципальных образований. Поэтому есть сложность, кому конкретно апеллируют на данном митинге», — заметил политолог.

Проблему можно решить, выбрав конструктивный путь, а не плакаты и эмоциональные лозунги, убежден Солонников. Необходимо собирать группы юристов и предлагать изменения в законодательство в вопросе разделения полномочий городских государственных властей и муниципальных властей.

«Это коллизия сложная для юридического разрешения и митинг в данной ситуации не лучшее место. Это эмоции и красивые слова. <…> У нас свободный город, прекрасные демократические традиции, люди имеют право высказать свое мнение. Главное, чтобы это было в конструктивном русле и не нарушало законы», — считает эксперт.

Митинг на Финляндском вокзале оказался не интересен для петербуржцев

Что касается еще одного требования собравшихся на площади Ленина — отменить муниципальный фильтр на губернаторских выборах, то глава ЦИК Элла Памфилова в феврале текущего года напомнила о достигнутом компромиссе. В Госдуму был внесен законопроект о снижении необходимого числа подписей муниципальных депутатов для регистрации кандидатов на губернаторских выборах с 10% до 5%. Впрочем, собравшиеся перед Финлядским вокзалом, среди которых был замечен депутат ЗакСа Максим Резник, подозреваемый в употреблении запрещенных веществ и его соратник Борис Вишневский, который приложил недостаточно усилий для своей регистрации, предпочли громко сетовать со сцены.

О проблемах с регистрацией желающих стать муниципальными депутатами, масштаб которых преувеличивает оппозиция, Памфилова знает. В координации с председателям горизбиркома Петербурга Виктором Миненко глава ЦИК держит ситуацию с допущенными в некоторых ИКМО нарушениями под личным контролем. Они имели место в 15-20 ИКМО из 110. В большинстве случаев кандидатам отказывали по объективным причинам, они неграмотно готовили свои документы. В иных случаях Горизбирком пересмотрел решения о недопуске кандидатов.

В единый день голосования, 8 сентября, в Петербурге пройдут губернаторские выборы и выборы депутатов 110 муниципальных советов.

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Автор: Максим Сахаров
#выборы #оппозиция #петербург #митинг

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