Митинг на Финляндском вокзале оказался не интересен для петербуржцев

Митинг петербургской оппозиции 24 июля, на который собралось около тысячи человек с требованием зарегистрировать всех кандидатов в муниципальные депутаты, не приведет к желаемому результату, поскольку мероприятие лишено конструктивной повестки, полагает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Оценивая требования несогласных с решениями избирательных комиссий о якобы отказе в регистрации, эксперт напомнил о существующей правовой коллизии. Ведь комиссии муниципальных образований не подчиняются напрямую Горизбиркому.

«Горизбирком не может полностью их распустить или полностью взять на себя проведение этих выборов. По закону о выборах в местное самоуправление, данная кампания находится полностью в ведении муниципальных образований. Поэтому есть сложность, кому конкретно апеллируют на данном митинге», — заметил политолог.

Проблему можно решить, выбрав конструктивный путь, а не плакаты и эмоциональные лозунги, убежден Солонников. Необходимо собирать группы юристов и предлагать изменения в законодательство в вопросе разделения полномочий городских государственных властей и муниципальных властей.

«Это коллизия сложная для юридического разрешения и митинг в данной ситуации не лучшее место. Это эмоции и красивые слова. <…> У нас свободный город, прекрасные демократические традиции, люди имеют право высказать свое мнение. Главное, чтобы это было в конструктивном русле и не нарушало законы», — считает эксперт.

Что касается еще одного требования собравшихся на площади Ленина — отменить муниципальный фильтр на губернаторских выборах, то глава ЦИК Элла Памфилова в феврале текущего года напомнила о достигнутом компромиссе. В Госдуму был внесен законопроект о снижении необходимого числа подписей муниципальных депутатов для регистрации кандидатов на губернаторских выборах с 10% до 5%. Впрочем, собравшиеся перед Финлядским вокзалом, среди которых был замечен депутат ЗакСа Максим Резник, подозреваемый в употреблении запрещенных веществ и его соратник Борис Вишневский, который приложил недостаточно усилий для своей регистрации, предпочли громко сетовать со сцены.

О проблемах с регистрацией желающих стать муниципальными депутатами, масштаб которых преувеличивает оппозиция, Памфилова знает. В координации с председателям горизбиркома Петербурга Виктором Миненко глава ЦИК держит ситуацию с допущенными в некоторых ИКМО нарушениями под личным контролем. Они имели место в 15-20 ИКМО из 110. В большинстве случаев кандидатам отказывали по объективным причинам, они неграмотно готовили свои документы. В иных случаях Горизбирком пересмотрел решения о недопуске кандидатов.

В единый день голосования, 8 сентября, в Петербурге пройдут губернаторские выборы и выборы депутатов 110 муниципальных советов.