Председатель Генассамблеи ООН приедет в РФ

Председатель Генеральной ассамблеи ООН Мария Фернанда Эспиноса посетит российскую столицу в воскресенье, 28 июля, где проведет встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Об этом сообщила официальный представитель Эспиносы Моника Грейли в среду.

Отмечается, что во время визита в Москву председатель ГА ООН планирует встретиться с представителями российской законодательной власти и научного сообщества. В ходе встреч она намерена обсудить сотрудничество России с Организацией Объединенных Наций.