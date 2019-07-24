Митинг оппозиции в Петербурге стартовал под пьяную ругань маргиналов

Митинг в Петербурге против нарушений на предвыборной кампании в муниципальные депутаты собрал не более 350 человек, передает издание «Невские новости». Среди собравшихся довольно много прессы. Замечены изрядно подвыпившие граждане, которые не стесняются выражать свою гражданскую позицию нецензурной бранью.

Среди развевающихся красных и желтых партийных флагов замечен флаг радужный — символ ЛГБТ-сообщества. Его развернули двое молодых людей.

Митинг на площади Ленина согласован с городскими властями.