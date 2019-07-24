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19:56   24 Июля 2019
Россия

Митинг оппозиции в Петербурге стартовал под пьяную ругань маргиналов

Митинг оппозиции в Петербурге стартовал под пьяную ругань маргиналов

Митинг в Петербурге против нарушений на предвыборной кампании в муниципальные депутаты собрал не более 350 человек, передает издание «Невские новости». Среди собравшихся довольно много прессы. Замечены изрядно подвыпившие граждане, которые не стесняются выражать свою гражданскую позицию нецензурной бранью. 

Среди развевающихся красных и желтых партийных флагов замечен флаг радужный — символ ЛГБТ-сообщества. Его развернули двое молодых людей.  

Митинг оппозиции в Петербурге стартовал под пьяную ругань маргиналов

Митинг на площади Ленина согласован с городскими властями.

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Автор: Елена Ляхова
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