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19:22   24 Июля 2019
Россия

ГД приняла закон о выплате детских пособий до трех лет

ГД приняла закон о выплате детских пособий до трех лет

Депутаты Государственной думы в среду, 24 июля, приняли закон, который позволит большему числу семей получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка. Ранее такое право было исключительно у семей, в которых размер среднедушевого дохода не превышал полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе.

Согласно документу, теперь нуждающимися семьями считаются те, где доход ниже двукратной величины этого показателя. Спикер ГД Вячеслав Володин отметил, что 70 процентов российских семей, где родился первый или второй ребенок, уже с 1 января 2020 года получат право на дополнительные ежемесячные выплаты.

По его словам, законом также предусмотрели, что родители получат ежемесячную выплату вплоть до достижения ребенком трехлетнего возраста.

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Автор: Анатолий Кубарев
#дети #госдума #общество #пособие

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