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18:53   24 Июля 2019
Россия

Рабочая группа рекомендовала Мосизбиркому отказать Янкаускасу в регистрации

Рабочая группа рекомендовала Мосизбиркому отказать Янкаускасу в регистрации

Рабочая группа рекомендовала Мосизбиркому отказать Константину Янкаускасу в регистрации на выборах в Мосгордуму в качестве кандидата. Ранее он в числе ряда других кандидатов уже получил отказ в регистрации из-за большого количества недостоверных подписей в сданных в избирком подписных листах. 

Вскоре Янкаускас и другие недовольные этим вполне законным решением собрались на незаконный митинг у здания Мосизбиркома, где начали провоцировать правоохранителей, а также пытались разбить палаточный городок на подобии украинского «майдана». 

Вскоре представители либеральной тусовки, решив не останавливаться на «достигнутом», собрались на Трубной площади в Москве, где устроили целое представление. В частности, на несанкционированной акции были замечены крайне странные персонажи, поддерживающие господина Янкаускаса. Ряд СМИ предположили, что активистке могли заплатить за такого рода «рекламу» на обнаженном теле.

Рабочая группа рекомендовала Мосизбиркому отказать Янкаускасу в регистрации

 

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Автор: Ульяна Гербер
#мосгордума #мосизбирком #янкаускас

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