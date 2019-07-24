Рабочая группа рекомендовала Мосизбиркому отказать Янкаускасу в регистрации

Рабочая группа рекомендовала Мосизбиркому отказать Константину Янкаускасу в регистрации на выборах в Мосгордуму в качестве кандидата. Ранее он в числе ряда других кандидатов уже получил отказ в регистрации из-за большого количества недостоверных подписей в сданных в избирком подписных листах.

Вскоре Янкаускас и другие недовольные этим вполне законным решением собрались на незаконный митинг у здания Мосизбиркома, где начали провоцировать правоохранителей, а также пытались разбить палаточный городок на подобии украинского «майдана».

Вскоре представители либеральной тусовки, решив не останавливаться на «достигнутом», собрались на Трубной площади в Москве, где устроили целое представление. В частности, на несанкционированной акции были замечены крайне странные персонажи, поддерживающие господина Янкаускаса. Ряд СМИ предположили, что активистке могли заплатить за такого рода «рекламу» на обнаженном теле.