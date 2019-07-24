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18:51   24 Июля 2019
Россия

Следователи возбудили первое в РФ дело по факту массовой гибели пчел

Следователи возбудили первое в РФ дело по факту массовой гибели пчел

Представитель следственного комитета РФ по Орловской области в среду, 24 июля, сообщил, что СКР возбудил уголовное дело по факту массовой гибели пчел. По его словам, дело возбудили из-за нарушения правил, которые установили для борьбы с болезнями и вредителями растений.

Предварительно, 14 июня 2019 года в Корсаковском районе Орловской области на одной из пасек зафиксировали массовую гибель пчел в количестве более 300 пчелосемей. Следователи считают, что компания «Отрадаагроинвест» нарушила правила, установленные для борьбы с болезнями и вредителями растений, при обработке посевов пшеницы.

Сотрудники компании не предприняли своевременные и достаточные меры по предупреждению причинения вреда окружающей среде и имуществу граждан, поэтому погибли пчелы. Правоохранители выясняют обстоятельства и причины случившегося. Расследование уголовного дела продолжается, резюмировали в орловском СУ СКР.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #ск рф #орловская область #пчелы

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